大立光第七度購地 法人為後市營運前景按讚

大立光（3008）再次斥資11.7億元購入台中市南屯區約2,259.2坪土地，以及約3,695.2坪建物，供未來擴充產能使用，法人機構表示，這是大立光今年第七度購買不動產，七筆合計金額約80.7億元，目的皆為未來擴充產能需求，預期今年9月建立試產線後將可推進多個客戶Fiber Array訂單，並在明年上半年量產。

分析師指出，展望大立光第3季營收，雖然iPhone18標準版手機鏡頭延後出貨，但是首款iPhone摺疊機開賣，以及可變光圈鏡頭較傳統7P鏡頭漲價，皆有助於推動鏡頭旺季效應，預估全季營收178.8億元，季增30.9%；由於可變光圈鏡頭為新產品，又因增加多個檢測工站使良率更低，毛利率將低於上季，預估稅後淨利62.6億元，季增34.1%，每股獲利（EPS）為47.9元。

展望2026年，蘋果摺疊機發售可望減緩iPhone銷量下滑的幅度，力拼整體iPhone銷量持平；iPhone半導體零組件多為自製，iPhone抵抗成本上揚能力優於Android手機，因此能依照原定計畫升級高階機種主鏡頭為可變光圈鏡頭，可變光圈鏡頭因為需要多段光圈皆能精準對焦，而增加檢測站數將導致良率下降，因此鏡頭價格較傳統7P鏡頭更高，預估今年營收653.4億元，年增6.8%，稅後淨利238.3億元，年增12%，EPS為179.6元。

iPhone鏡頭出貨進入傳統旺季，預期今年下半年營運呈現逐季成長趨勢，先前法說會上明示FAU零組件進度，預期明年上半年可望量產，顯示公司對FAU零組件業務表示高度信心，有助於後市營運表現。