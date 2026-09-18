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創意盤中強攻漲停！CPU專案成主引擎
創意18日盤中以7,150元強勢攻漲停。法人表示，創意今年最大成長動能來自CSP的CPU專案Turnkey，下一代CPU專案預計於2026年底至2027年初Tape-out。而CPU專案Turnkey持續挹注營收，並可延續至2027年，後市可期。
法人分析，車用方面，2026年下半年中國客戶車用專案開始貢獻營收，預期可補上Crypto營收缺口；北美客戶目前專案進度持續推進，下一代車用專案亦有望取得。
新領域布局方面，法人表示，創意已切入CPO，2026年投入大量研發資源於高速光通訊、矽光子相關專案，預計2027年起陸續貢獻營收；此外，HBF（High Bandwidth Flash）亦有所布局。
另外，法人補充，創意今年主要成長動能來自CSP的CPU量產，且相關貢獻可延續至2027年，屆時其他專案也將陸續挹注營收。預估2026、2027年營收分別為619億元、1,555億元，年增81.2%、151.3%，每股稅後盈餘（EPS）分別為52.73元、130.18元。
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