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兆元俱樂部五大投信 統一投信近半年規模翻倍、增幅稱冠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
五大兆元投信近半年公募基金規模增幅排名（資料來源：投信投顧公會）
五大兆元投信近半年公募基金規模增幅排名（資料來源：投信投顧公會）

全球金融市場今（2026）年7、8月震盪，投信投顧公會統計至8月底，受惠第2季股市表現強勢，加以資金挹注，近半年投信規模仍成長32.66%至16.45兆元。五家基金規模達到兆元的投信中，統一投信不僅是少數規模增速超越全市場的基金公司，近半年規模增幅更達到103.13%。

統一投信能在半年內規模翻倍成長，是因為繼2025年上市的主動統一台股增長ETF（00981A）後，今年第2、3季乘勝追擊，接連推出數檔主動式ETF，獲得市場熱烈迴響，且主動式股票型基金也為資金淨流入。

根據投信投顧公會8月底資料，「兆元俱樂部」中的五家基金公司規模表現分化，統一投信是唯一一家近半年規模增幅超過100%的基金公司。統一投信以長年深耕主動投資領域的優質口碑為基礎，近年積極推出各類型商品，以滿足不同屬性的投資人需求。在股市大多頭行情助攻下，統一投信旗下ETF及基金獲投資人認同，使該公司近一年、近二年增幅達到181.69%、288%，穩居五大投信規模增幅第一。

以8月來說，投信投顧公會截至8月底數據顯示，主動式股票型基金為統一投信規模成長主力，單月增加439億元。其中，統一奔騰基金、統一黑馬基金規模增長最多，單月增加114、87億元。同時，新掛牌的主動統一前沿科技（00411A）也為統一投信規模增長帶來助力。

主動統一前沿科技（00411A）投資主軸為AI基建及軟硬體、新能源供應鏈，搭配太空經濟、無人駕駛、人形機器人等前沿科技產業，適合想聚焦科技股高成長潛力的投資人。目前已有八家券商開放00411A定期定額，投資人可在查看名單。

統一投信表示，AI基建及硬體需求強勁，軟體應用滲透率持續提升，使台灣及美國經濟穩健成長、企業獲利增速上修。基本面狀況良好，台股及美股長線多方趨勢不變。惟因近期地緣政治風險及通膨不確定性較高，股市短線預計呈現震盪。建議投資人可以定期定額主動式股票型ETF，分批布局AI發展契機。

統一投信 投信 規模 基金

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