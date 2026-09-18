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外資調升奇鋐、雙鴻目標價 估下半年業績雙位數成長
美系券商調升奇鋐（3017）及雙鴻（3324）目標價，預估今（2026）年下半年業績有雙位數成長。
美系券商預估奇鋐今年第3、4季營收將分別季增 18%、12%，主要由目前ASIC專案轉向液冷、另一個ASIC進入量產，以及隨著新增產能上線、Vera Rubin開始初步放量所帶動。上修2026至2028年的每股稅後盈餘（EPS）至106元、174元、215元，以2027年25xPE評價，同步升目標。
雙鴻預估第3、4季營收將分別成長 17%、16%，出貨予Vera Rubin的inner manifold與rack manifold，以及ASIC專案液冷版本開始量產的支撐；並預期隨著液冷產品占比提高，毛利率亦將上升。上修2026至2028年的EPS至58.8元、89元、110元，以2027年20xPE評價，同步升目標。
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