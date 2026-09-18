利率迷霧漸散 安聯00412A：短期震盪不改 AI需求持續驅動成長

美國聯準會決定升息1碼，利率迷霧漸散，美股主要指數普遍承壓，但具備基本面支撐的AI供應鏈企業反倒展現較佳抗跌力道。其中，光通訊設備相關族群成為市場資金回流焦點。安聯投信表示，除了反映先前跌深後的技術性反彈外，也顯示資金重新聚焦於AI硬體供應鏈中需求能見度高、受惠程度最直接的領域。

00412A安聯亞洲半導體主動式ETF基金經理人蕭惠中表示，儘管聯準會升息與市場雜音持續干擾投資情緒，科技股及半導體類股短期波動加劇，但從產業基本面觀察，全球AI算力需求仍持續擴張，帶動半導體產業長線成長動能不變。市場正處於評價修正與資金重新配置階段，而非產業趨勢反轉。

蕭惠中表示，目前市場最大誤區，在於將短期波動誤認為長期趨勢的轉折。近期市場對半導體、AI及亞洲科技股的疑慮，主要聚焦於AI資本支出增速放緩、高評價壓力、利率政策及地緣政治風險等因素；然而，支撐產業未來發展關鍵數據仍持續向上，顯示AI產業成長動能並未出現根本性改變。

從產業面來看，全球半導體市場規模可望於2026年突破1兆美元，超過九成半導體企業預期今年營收仍將維持成長，AI更已成為多數產業主管眼中最重要的成長引擎。與此同時，高頻寬記憶體（HBM）需求持續快速擴張，先進封裝、共同封裝光學（CPO）以及相關記憶體技術，仍是AI基礎建設升級過程中的關鍵瓶頸，也成為推動產業成長的重要動能來源。

蕭惠中指出，目前市場最大雜音在於擔憂AI需求成長速度是否放緩，但若從產業數據觀察，無論是AI伺服器、HBM、先進封裝或高速傳輸等關鍵環節，需求依舊強勁，供應鏈甚至仍處於供不應求狀態。亞洲半導體供應鏈在全球AI產業鏈中的重要性不僅沒有下降，反而持續提升。現階段市場修正主要來自評價與資金面因素，並非需求結構發生改變，AI驅動的長期成長趨勢依然穩固。

蕭惠中表示，近期市場資金表現顯示現階段投資人更重視「需求看得見、資本支出已承諾」的產業環節。隨著AI模型持續大型化、資料中心建置加速以及GPU叢集規模不斷擴大，資料傳輸需求同步攀升，光通訊技術的重要性日益提升。愈接近實際部署端的硬體供應商，其營運表現愈能直接反映AI基礎建設需求，成為市場資金優先布局方向。

此外，即將公布的美光財報與展望，也被市場視為驗證AI需求真實性的關鍵指標。若公司後續對HBM及資料中心需求維持樂觀看法，將有助於進一步消除市場對AI資本支出降溫的擔憂，再次驗證AI供應鏈仍處於長期成長循環之中。

蕭惠中表示，聯準會升息確實可能對高成長科技股評價帶來短期壓力，但AI發展所需實體基礎建設仍有龐大缺口待填補，包括先進製程、高頻寬記憶體、先進封裝、光通訊及資料中心等領域，未來數年仍有望持續受惠於全球AI投資浪潮擴張。對掌握關鍵技術、具備產業競爭優勢的亞洲半導體企業而言，短期市場波動反而可能創造中長期布局契機。

蕭惠中強調，市場修正的是評價，不是AI需求；波動來自情緒與利率，但驅動下一輪成長的核心力量，仍是AI基礎建設與半導體需求持續擴張。安聯00412A即日起至9月22日展開募集。