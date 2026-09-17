高科技廠房設施與設備優化服務商聚賢研發-創（7631）昨（17）日揭露，目前在手訂單金額達20億元，訂單能見度持續維持高檔。國內在手訂單涵蓋全台各大半導體及記憶體大廠；海外在手訂單包括美國二期及新加坡二期工程，並有日本及德國訂單洽談中。

聚賢研發前八月合併營收12.25億元，年增118.2%，主要是新加坡工程進入入帳高峰期。上半年毛利率29.82%，年增0.63個百分點；稅後純益1.26億元，年增216.4%，每股純益6.26元。

聚賢研發昨天應宏遠證券邀請，舉辦法說會，說明公司以「高科設備優化最佳服務商」為願景定位，並深化國內外半導體廠務工程服務，同步推進新市場、新客戶與前瞻綠能事業。

聚賢研發說明，國內在手訂單涵蓋全台三大科學園區與美系大廠，包括新竹科學園區、中部科學園區，以及南部科學園區。

海外在手訂單分布，目以新加坡美系記憶體大廠新建工程的多系統二次配工程，工期預計至明年12月；另半導體廠二期工程進行中的多系統二次配工程，工期到明年元月。而主要客戶美國廠的二期工程的多系統二次配工程，預計工期至明年3月。至於日本及德國訂單，均尚在洽談中。