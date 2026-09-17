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台苯積極評估新事業

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

台苯（1310）昨（17）日召開法說會，針對原主要產品苯乙烯（SM）停產後轉型規畫，總經理仲崇國表示，目前評估朝能源及油品貿易、半導體鍍膜材料，以及高雄廠資產活化等方向努力，預期明年新事業可能有較顯著成長；財務部分，停產後預估未來三年現金支出約5億元，手頭資金調度無虞。

台苯7月宣布永久關閉SM產線，將影響97%營收，昨日是宣布SM停產後，首度召開法說會。

仲崇國指出，目前評估能源貿易、廠房資產活化並建置AI資料中心、及子公司半導體鍍膜材料等轉型方向，但由於公司已連四年虧損，對大規模投資標的都將採審慎評估態度，預計規劃時間會較長，明年應會有部分新事業開始較顯著貢獻營收。

仲崇國指出，預估未來三年現金流出約5億元，並已於今年6月出售三家公司、取得19億元資金，因此停產後無資金調度困擾，更進入無負債經營。營收部分，目前尚有部分現貨庫存，可支撐到明年第1季至第2季，轉投資公司也帶來部分收益。

台苯 法說會 半導體

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台苯積極評估新事業

台苯（1310）昨（17）日召開法說會，針對原主要產品苯乙烯（SM）停產後轉型規畫，總經理仲崇國表示，目前評估朝能源及油品貿易、半導體鍍膜材料，以及高雄廠資產活化等方向努力，預期明年新事業可能有較顯著成長；財務部分，停產後預估未來三年現金支出約5億元，手頭資金調度無虞。

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