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台苯法說會／停產後進入無負債經營 新事業方向待董事會決議

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

台苯（1310）今日召開法人說明會。針對停產主要產品苯乙烯（SM）後的轉型規畫，總經理仲崇國表示，目前評估朝能源及油品貿易、半導體鍍膜材料及高雄廠資產活化等方向努力，並預計明年新事業可能有較顯著成長；財務部分，停產後預估未來三年現金支出約5億元，手頭資金調度無虞。

台苯7月時宣布永久關閉苯乙烯產線，將影響97%營收；台苯則於宣布停產後首度召開法說會，說明營運現況及轉型規畫。仲崇國指出，目前評估能源貿易、廠房資產活化並建置AI資料中心、及子公司半導體鍍膜材料等轉型方向，但由於公司已連吞四年虧損，對大規模投資標的都將採審慎評估態度，預計規劃時間會較長，但預計明年應會有部分新事業開始較顯著貢獻營收。

對於現金流及財務狀況，仲崇國指出，預估未來三年現金流出約5億元，並已於今年6月出售三家公司、取得19億元資金，因此停產後無資金調度困擾，更進入無負債經營。營收部分，他表示明年營收一定會大幅下滑，不過目前尚有部分現貨庫存，可支撐至明年第1-2季，轉投資公司也帶來部分收益，將成為現階段主要收入來源。

台苯先前與馬來西亞國家石油公司（Petronas）簽署合約，雙方擬合作營運天然氣、石油等能源產品貿易事業，但公司表示，目前受限於國際情勢，短期尚面臨阻礙，長期不排除積極朝該方向發展。

此外，台苯全資子公司元欣科技主要生產鍍膜粉，並委由持股36％的方均科技開發鍍膜設備，終端應用涵蓋探針卡、HBM及半導體封裝等領域，目前相關產品仍處於送樣及驗證階段，僅少量貢獻營收。台苯將與工研院積極接觸，尋求進入電子材料的機會。

對於高雄林園廠土地後續處分，仲崇國表示，正評估建置AI算力中心、儲能中心之可能性，並在建築物頂部設置太陽光電，也考慮出租土地。

仲崇國表示，由於SM未來前景依舊嚴峻，問題非短期景氣循環、而是結構性供過於求，台苯停產為尋求止血，避免公司產生大規模現金流損失。

台苯 法說會

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