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AMAX法說會／美國市場供不應求 中壢廠擴產拚產能翻倍

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
AMAX董事長倪小菁及副董事長倪集烈。記者籃珮禎／攝影
AMAX董事長倪小菁及副董事長倪集烈。記者籃珮禎／攝影

AMAX-KY艾瑪斯科技（6933）17日召開法說會，董事長倪小菁表示，受惠美系AI晶片加速器大客戶新案量產並將製造移回台灣，中壢廠正緊鑼密鼓擴充產能，隨著新產線與設備於年底至明年初陸續到位，台灣產能有望翻倍，並於明年陸續開出；目前美國市場亦呈現供不應求狀態，隨高附加價值專案持續放量，營運成長動能將一路延續至明年。

針對產能布局與新案推進，副董事長倪集烈透露，中壢廠擴產已接近完工，主要係承接獲國際大廠領投的美系AI晶片加速器新專案，因應亞太市場強勁需求，決定以中壢廠作為亞太製造據點，產能翻倍後將全力支援明年出貨。

此外，新二代半導體液冷機櫃亦已完成NPI並導入量產，採全密封閉式液冷架構，散熱排熱能力大幅提升87%，機櫃空間同步縮減17%。

艾瑪斯累計上半年營收44.87億元，稅後純益2.72億元，稅後純益率6.07%，每股純益6.43元。前八月累計營收72.8億元，超已越去年全年的69.9億元水準。公司指出，目前存貨水位拉高，主要因應龐大的在手訂單與積極備料需求。

對於獲利結構優化，倪小菁指出，第2季毛利率顯著跳升，關鍵在於3月啟用的自建全液冷資料中心HostMax開始發揮顯著綜效。HostMax不僅作為技術展示中心，更提供客戶部署前實機燒機驗證、軟體測試及短期代管（Co-location）服務，為公司挹注高毛利的工程顧問與技術服務收入，同時消弭客戶對高階液冷架構的疑慮，進一步帶動硬體銷售毛利全面提升。

技術長Rene Meyer分析，隨著次世代Grace Blackwell與Vera Rubin平台問世，單機櫃功耗暴增至150至250千瓦，且散熱採95%液冷搭配5%氣冷，市場實體機房普遍面臨電力與冷卻尚未就緒的瓶頸。

艾瑪斯具備機櫃至設施端（Rack-to-Facility）的工程實力，能提供原廠嚴格要求的現場評估（Site Survey）與機房改造服務，協助客戶取得NVIDIA供貨綠燈並加速設備落地。

展望後市，倪小菁表示，艾瑪斯鎖定NeoCloud基礎設施、企業地端私有雲、專用先進運算平台及實體AI資料中心建置等四大高成長市場，研調預估年複合成長率介於18%至58%之間。

為因應高算力需求，HostMax電力容量下月將由1MW升級至3.6MW，並已提前規劃向電力公司申請擴充至6.6MW，持續以軟硬整合與端到端工程能力擴大市占版圖。

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