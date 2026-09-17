這檔個股華麗轉型「AI測試強權」 外資估股價還有近四成上漲空間

欣銓（3264）17日由於受到外資按讚力挺的利多激勵，股價開高走高，盤中一度亮燈漲停，終場大漲21.5元、收244.5元，攀本波反彈收盤高峰，漲幅9.6%，表現相當強勢亮眼。

大和資本指出，欣銓將從傳統車用、工業 IC 測試商，轉型為 AI、HPC 晶圓測試龍頭之一。受惠於 2025–2028 年營收年複合成長率（CAGR）高達 35%，毛利率預計在 2028 年將擴增至 45%。

七層樓高的龍潭大廠以每季擴充一層的節奏推進，大和資本預估滿載時每層每季可貢獻 4.5億台幣以上營收；而先進 ASIC 晶圓測試的每小時租用費幾乎是傳統測試的二倍，大幅優化整體平均銷售單價（ASP）。

大和資本認為，同業將產能優先轉向 AI GPU，使行動通訊與 RF 外溢訂單轉向欣銓，填補其已折舊完畢的成熟測試線，加上高複雜度 ASIC 測試時間增加 2-3 倍，龍潭廠產能利用率維持在 90% 以上。

此外，欣銓構建了搭配台積電（2330） COUPE 平台的光電測試流程，搶先建立 CPO 護城河。

大和資本預估欣銓2026年每股稅後純益（EPS）將達10.5元，2027年大增至14.8元，年增率各75%、41%。基於獲利成長動能強勁，初評即建議「買進」、目標價上看340元，以17日收盤價計算，股價仍有39%的上漲空間。