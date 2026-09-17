宏致法說會／數據與電力兩大動能帶動 AI占營收比重將從20%升至30%

宏致（3605）17日舉行法說會，除了資料傳輸的高速線與高速連接器之外，該公司也出貨電力線產品，增添新的成長動能，在數據與電力雙引擎帶動下，第4季AI相關產品營收占比將由20%提升至30%，全年AI營收將年增兩倍，明年AI營收可望倍增，AI產品毛利率優於平均水準，將帶動毛利率跟著成長。

在電力線方面，宏致財務副總李舒韵表示，Bloom Energy第2季開始放量，出貨產品包含高溫反應模組、電力控制與轉換模組、電力管理系統線纜，上半年出貨約2億元，預期上下半年出貨比重為3:7，全年出貨可望突破10億元，目前訂單已經看到明年6到8月，預期明年電力營收可望有兩到三倍以上成長。至於該客戶的800 VDC產品也正在開發當中，將於今年底試產，明年第1季末有望量產。

在數據連接器與連接線方面，宏致表示，今年高速連接器開始出貨到ASIC伺服器平台，隨出貨量放大，成為高速連接線與連接器的主要成長動能，估今年出貨達3,200至3,300萬顆，明年則以5,000萬顆為目標；高速線也在第2季開始出貨，估今年全年高速線營收約占2%，明年絕對金額貢獻將成長兩到三倍。2027年在ASIC機種滲透率拉高下，數據方面的營收可望成長五成以上。

宏致目前在數據傳輸產品，主要出貨仍以PCIe Gen 5為主，2026年ASIC機種開始導入PCIe Gen 6，預估2027年Gen 6將成為市場主流規格，由Gen 5升級至Gen 6後，產品價值預計可提高10%至15%。

其他產品方面，宏致表示，工業、網通今年估成長一成，汽車今明年估持平；在筆電（NB）方面，雖上半年維持成長，但下半年在缺料、成本攀升下，8月營收已受到影響，全年筆電營收估衰退一成，明年則預期成長5%。