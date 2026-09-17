油價催化塑化股狂飆 「這檔個股」法人喊2026獲利衝七倍

台股17日開高走高，終場站回46K大關，連二紅。盤面個股漲多跌少，其中台塑集團股台塑化（6505）收漲7%、台化（1326）也上漲4.2%，二檔個股均止跌轉彈，表現相當強勢突出。

由於受到美伊衝突持續升溫的影響，國際油價日前一路走揚，布蘭特原油每桶突破100美元大關，儘管近日漲勢暫歇，不過17日仍收104.25美元，激勵塑化相關類股一片通紅，類股指數也大漲4.8%、收390.02點。

觀察塑化類股中，台塑化由於受惠短線煉油價差，且2027年高殖利率題材可期，因此股價自8月上旬觸底轉彈以來，呈現緩步上攻態勢，17日大漲5.7元、收86.2元，再次站上所有均線之上，且各均線呈現多頭排列。

法人指出，中東局勢詭譎多變，台塑化短期受惠煉油價差維持高檔，第3季有機會延續上半年的獲利表現，2026年整年獲利將較2025年暴增近七倍，依台塑化過往現金股息配發率約75%推算，2027年的配息可期。

苯乙烯（SM）大廠台化，法人表示，韓國削減乙烯產能、亞洲SM新增產能放緩，有利石化供需逐步改善；而台化高值化材料應用在AI筆電、伺服器外殼、電源供應器、機器人、無人機、手機散熱膜與軟板材料等，前景看好。

法人看好台化受惠高值化產品開始產生貢獻，電子級異丙醇完成客戶驗證後可望開始出貨，高純度乙腈預計2027年下半年完成設備建置，其他電子材料、生技塑膠與PI材料也將陸續進入商業化階段，帶動整體營運正向發展。