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台灣光罩獲利／自結8月每股虧0.05元 下半年拚先進封裝放量
台灣光罩（2338）17日因達注意交易資訊標準，公布8月自結財務數字，單月歸屬母公司業主淨損1,900萬元，較去年同期虧損收斂38.52%，每股淨損0.05元。
回顧第2季，台灣光罩單季營收15.14億元、年減4.8%，但獲利已有明顯改善，稅前淨利4,400萬元、年增108.7%，歸屬母公司業主淨利3,900萬元、年增110%，每股純益0.12元，呈現營收雖較去年同期下滑、獲利端回升的走勢。
台灣光罩近年持續調整產品及客戶結構，將資源集中於核心光罩業務。總經理陳立惇先前表示，中階應用光罩已完成客戶驗證並穩定接單；先進封裝則導入新設備、擴充14吋大尺寸光罩產能，訂單能見度高，預計今年下半年開始貢獻營收，成為後續本業成長動能。
高階製程也是後續布局重點。台灣光罩正提高12吋產線比重，聚焦90奈米以下至65奈米製程，並持續推進28奈米產品，相關關鍵設備已到位，目標今年底完成客戶認證。公司6月也完成營運及架構重整，並透過處分低稼動廠房回收資金，後續將資源集中投入核心本業及中高階產能，力拚改善整體獲利結構。
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