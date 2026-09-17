台灣光罩獲利／自結8月每股虧0.05元 下半年拚先進封裝放量

Fed宣布升息一碼，台股17日雖然沒有下跌，但漲幅縮小，然而大甲（2221）永和機械股價持續保持強勢，拉出第二根漲停至116元，再度創下新高。大甲營運表現亮麗，7月自結單月歸屬於母公司淨利0.21億元，年增達6倍，每股純益(EPS)0.49元；8月營收1.99億元，月增42%，年增達81.3%，為歷史次高。

2026-09-17 16:31