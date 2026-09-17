「媽祖」顯靈！大甲連續兩根漲停 股價再創新高價

Fed宣布升息一碼，台股17日雖然沒有下跌，但漲幅縮小，然而大甲（2221）永和機械股價持續保持強勢，拉出第二根漲停至116元，再度創下新高。大甲營運表現亮麗，7月自結單月歸屬於母公司淨利0.21億元，年增達6倍，每股純益(EPS)0.49元；8月營收1.99億元，月增42%，年增達81.3%，為歷史次高。

大甲股價漲勢驚人，短短一個月股價翻倍，大甲為台灣最大不鏽鋼管配件專業製造供應商，以DAJA品牌發展半導體級潔淨管件、閥件及超潔淨元件，產品用在晶圓廠大宗氣體、特殊氣體及化學品輸送系統。主要客戶包括台積電（2330）、日月光（3711）等半導體及光電廠。

由於晶圓廠對材料成分、表面粗糙度、潔淨度及氣密性的要求極高，供應商須經長時間驗證，一旦進入合格名單，通常不會輕易更換。隨著先進製程及CoWoS等先進封裝持續擴產，潔淨管路需求也跟著提高。

同時子公司大川研長期承攬台積電的廠務工程與特殊氣體系統操作，主要在竹科、中科及南科等廠區提供氣體系管理服務（TCGM）與設備維護。

除了半導體大廠建廠訂單，大甲與金屬中心合作，成功開發「低蒸氣壓前驅物氣化供應系統」，能穩定輸送氣體，讓鍍膜品質更均勻，進一步提升2%至3%的製程良率，未來可應用在面板級封裝領域。

反映在營收上，大甲8月營收1.99億元，月增42%，年增達81.3%，為歷史次高。第2季歸屬母公司業主淨利0.5億元，年增138.1%，EPS為1.17元。第2季毛利率23.84%、營益率14.57%，其中營益率已連續三季增加。