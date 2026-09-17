利機法說會／2027毛利率拚30% 高階、高層數載板訂單看到2027下半年

半導體與高科技材料通路商利機（3444）17日法說釋出併購明鈞後的中長期成長藍圖，公司目標2027年毛利率提升至30%，三年營收挑戰倍增，並力拚2029年 EPS 改寫歷史新高。其中，SSD外殼今年下半年預估可貢獻約1.2億元合併營收，2027年營收可望倍數成長；高階、高層數載板實際訂單（Purchase Order）則已排至2027年下半年，成為後續營運的重要成長動能。

利機今年7月1日完成明鈞併購，投入5.08億元，持股由6%提高至82%，並自下半年起正式納入合併報表。公司將2026年定位為轉型布局年，受惠明鈞併表、均熱片持續成長及SSD外殼開始放量，預期今年營收可望年增2至3成；隨製造端毛利挹注、高毛利產品比重提升及產品組合優化，下半年營收與獲利可望同步成長，集團毛利率有機會朝30%靠攏，並以2027年全年毛利率達30%為目標。

均熱片仍是利機目前成長最快的產品之一。公司表示，2025年均熱片營收年增129%，今年前八月再較去年同期成長約134%。隨AI需求帶動散熱應用成長，產品結構也持續往大尺寸、高附加價值移動，60×60mm以上及高價值產品營收占比，已由去年的約73%提升至今年前八月的87%。

為因應後續大尺寸產品需求，明鈞台灣廠7月底已新增一台500噸沖壓機，可支援最高約150×150mm產品。公司表示，未來資本支出不會單純追求產能擴充，而是配合客戶產品大型化與技術升級需求，持續增加高噸位沖壓及精密CNC能力，藉此提高高階產品比重，進一步改善毛利結構。

SSD外殼則是利機看好的另一項成長引擎。公司指出，今年為SSD產品正式放量的起點，7月單月出貨金額約1,300多萬元，8月進一步增至約1,800萬元，預估今年下半年可貢獻約1.2億元合併營收，2027年營收則可望呈倍數成長。除既有案件持續放量外，新案也正透過NPI流程推進，未來公司更希望整合SSD外殼、均熱片及自有導熱材料，由單一零組件供應商進一步切入散熱整合方案。

載板業務也出現明顯回升。利機表示，受惠AI與記憶體需求回溫，加上漲價效應逐步反映，7、8月載板佣金收入已連續突破單月1,000萬元。公司在問答中進一步指出，目前高階、高層數載板接到的並非單純預測，而是實際PO已排至2027年下半年；由於載板採佣金模式，相關收入對毛利的貢獻也較為直接。