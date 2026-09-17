快訊

手搖飲稽查結果出爐！青山、八曜和茶遭揪違規 食藥署開罰

宴客涉賄選外 彰化地檢署：謝典霖等人涉巧立名目詐取公款

爆下體打玻尿酸壞死 極私密對話瘋傳…王鶴棣地獄等級「絕望3困境」

聽新聞
0:00 / 0:00

利機法說會／2027毛利率拚30% 高階、高層數載板訂單看到2027下半年

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

半導體與高科技材料通路商利機（3444）17日法說釋出併購明鈞後的中長期成長藍圖，公司目標2027年毛利率提升至30%，三年營收挑戰倍增，並力拚2029年 EPS 改寫歷史新高。其中，SSD外殼今年下半年預估可貢獻約1.2億元合併營收，2027年營收可望倍數成長；高階、高層數載板實際訂單（Purchase Order）則已排至2027年下半年，成為後續營運的重要成長動能。

利機今年7月1日完成明鈞併購，投入5.08億元，持股由6%提高至82%，並自下半年起正式納入合併報表。公司將2026年定位為轉型布局年，受惠明鈞併表、均熱片持續成長及SSD外殼開始放量，預期今年營收可望年增2至3成；隨製造端毛利挹注、高毛利產品比重提升及產品組合優化，下半年營收與獲利可望同步成長，集團毛利率有機會朝30%靠攏，並以2027年全年毛利率達30%為目標。

均熱片仍是利機目前成長最快的產品之一。公司表示，2025年均熱片營收年增129%，今年前八月再較去年同期成長約134%。隨AI需求帶動散熱應用成長，產品結構也持續往大尺寸、高附加價值移動，60×60mm以上及高價值產品營收占比，已由去年的約73%提升至今年前八月的87%。

為因應後續大尺寸產品需求，明鈞台灣廠7月底已新增一台500噸沖壓機，可支援最高約150×150mm產品。公司表示，未來資本支出不會單純追求產能擴充，而是配合客戶產品大型化與技術升級需求，持續增加高噸位沖壓及精密CNC能力，藉此提高高階產品比重，進一步改善毛利結構。

SSD外殼則是利機看好的另一項成長引擎。公司指出，今年為SSD產品正式放量的起點，7月單月出貨金額約1,300多萬元，8月進一步增至約1,800萬元，預估今年下半年可貢獻約1.2億元合併營收，2027年營收則可望呈倍數成長。除既有案件持續放量外，新案也正透過NPI流程推進，未來公司更希望整合SSD外殼、均熱片及自有導熱材料，由單一零組件供應商進一步切入散熱整合方案。

載板業務也出現明顯回升。利機表示，受惠AI與記憶體需求回溫，加上漲價效應逐步反映，7、8月載板佣金收入已連續突破單月1,000萬元。公司在問答中進一步指出，目前高階、高層數載板接到的並非單純預測，而是實際PO已排至2027年下半年；由於載板採佣金模式，相關收入對毛利的貢獻也較為直接。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

欣興高階載板大擴產

信昌電衝AI營運爆發 高壓、大尺寸MLCC出貨強勁

載板漲幅擴大帶動本業獲利再創高 法人調升欣興目標價

騰輝董事會通過承租昆山廠房擴產 加速掌握 AI 高速運算商機

相關新聞

「媽祖」顯靈！大甲連續兩根漲停 股價再創新高價

Fed宣布升息一碼，台股17日雖然沒有下跌，但漲幅縮小，然而大甲（2221）永和機械股價持續保持強勢，拉出第二根漲停至116元，再度創下新高。大甲營運表現亮麗，7月自結單月歸屬於母公司淨利0.21億元，年增達6倍，每股純益(EPS)0.49元；8月營收1.99億元，月增42%，年增達81.3%，為歷史次高。

科嶠雙引擎成長加持 營運升溫

科嶠（4542）在PCB自動化設備與半導體清洗設備的雙重成長引擎挹注下，營運加溫。17日股價大漲25元，衝上漲停收278.5元，成交量745張，終止連四跌走勢。

中石化京華城土地有轉機？高院撤銷扣押裁定、發回北院重審 股價漲停

中石化（1314）16日公告，子公司鼎越開發持有的京華城基地，台北市松山區西松段三小段156地號土地，經鼎越開發向高等法院提起第四次抗告，獲高等法院撤銷原裁定，並發回臺北地院重審。消息一出激勵股價大漲，中石化衝上漲停板8.96元，漲停鎖死，成交量放大至12萬張。

華邦電砸356億大手筆併購！股價觸及180元 華新麗華集團跟著嗨

華邦電（2344）砸下356億元收購英飛凌旗下NOR Flash事業，17日股價強勢開高，一度衝上180元、漲逾6.5%，帶動華新麗（1605）華集團旗下華東（8110）、華新（1605）、華新科（2492）、信昌電（6173）等同步走揚，成為台股早盤記憶體與集團股焦點。

興櫃股王漢測抽一張 現賺256萬元

興櫃股王、半導體晶圓測試解決方案業者漢測，將在22日上櫃掛牌，證交所昨（16）日進行抽籤。根據證交所公布資料，總合格申購件數達35萬3,347筆，較15日公布的38萬4,717筆減少約3.1萬筆，中籤率從0.27%略升至0.29%；以16日興櫃均價4,815.52元來計算，抽中一張現賺256.5萬元。

信昌電衝AI營運爆發 高壓、大尺寸MLCC出貨強勁

被動元件廠信昌電（6173）搶攻AI伺服器電源商機告捷，高壓、大尺寸積層陶瓷電容（MLCC）出貨動能強勁，伴隨供應持續吃緊，以及漲價與產品組合優化效益持續發酵，營運迎來爆發期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。