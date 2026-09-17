濾光片需求旺盛 統新股價再創歷史新高

濾光片廠統新（6426）17日在大盤助攻下，開盤跳空開高，直奔漲停，並牢牢鎖住直至收盤，漲停價363元，創下股價歷史新高紀錄，上漲33元，漲幅10%，成交量縮減至1,204張，顯示賣壓極低。法人指出，AI基建中的資料中心互連(Scale-across)需求維持強勁，將帶動統新成長動能延續。

統新日前於法說會上表示，AI連接方面可拆分為四大區塊，其中，Scale-across（資料中心對資料中心）為焦點，因長距離大頻寬傳輸需要很多WDM濾光片。由於需求強勁，統新目前產線已接近滿載，接單至出貨交期明顯拉長。為滿足客戶需求，公司已規劃擴充產線並投入資本支出，部分新產線明年第1季將陸續到位，後續月產能可望提升。

統新8月營收0.73億元，月減6.3%，年增78.2%，創下單月歷史次高紀錄。7月自結獲利表現更是亮眼，單月獲利不僅較去年轉虧為盈，EPS更是逼近1元，營運狀況大幅成長。未來隨AI連接需求持續強勁，營運有望持續攀升。