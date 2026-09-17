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載板漲幅擴大帶動本業獲利再創高 法人調升欣興目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
AI需求推升ABF載板漲價，欣興第3季本業獲利可望再創新高。圖為欣興楊梅廠區外觀。聯合報系資料照
AI需求推升ABF載板漲價，欣興第3季本業獲利可望再創新高。圖為欣興楊梅廠區外觀。聯合報系資料照

欣興（3037）受惠人工智慧（AI）需求持續暢旺，帶動載板價格升幅進一步擴大，法人預期，第3季本業獲利再創新高可期，看好ABF載板滿載，未來多數產能資源已被客戶預訂，有利獲利結構大幅改善，調高目標價。

投顧法人分析，第3季ABF載板價格漲幅將持續擴大，欣興將拜AI新世代產品尺寸、層數增加，及反映原料成本、製程優化與價格調整，加上光復一廠三期邁入量產貢獻，ABF業務營收將維持強勁成長態勢，HDI在新設備進駐調整下，將出貨美系客戶下世代產品貢獻營收。

基於ABF載板高階AI應用占比攀升、產品價格調漲，法人預期，欣興第3季ABF載板業務營收占比接近60%，因此上修毛利率預估至28.7%，帶動本業獲利同步水漲船高。

法人指出，欣興ABF載板產能將於2026年開出額外40%，其中，半數為高階產品，光復一廠預期將依主要AI大客戶訂單規畫開出，楊梅一廠透過持續去瓶頸與製程優化，仍開出額外產能，因於ASIC客戶市占率預估皆超過七成，強勁需求帶動光復、楊梅兩廠高階ABF產能全年維持高稼動率。

此外，考量原物料成本上升及Low CTE玻纖布供給偏緊，欣興自2025年底起陸續向客戶調漲報價，涵蓋ABF與BT載板產品線，並於2026年底逐步顯現，預期今年下半年材料成本持續上升且客戶需求放量下，有望再度調漲，並迎來更高漲幅，帶動整體產品平均單價上揚。

法人 欣興 漲幅

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