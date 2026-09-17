中砂盤中攻漲停！法人看好 DBU、SBU 供不應求

中砂（1560）17日以815元強攻漲停板，展望2026至2027年，法人看好，隨主力客戶擴大N3、N2先進製程產能及海外廠布局，預期帶動鑽石碟、再生晶圓需求維持供不應求，搭配新產能陸續開出，營運可望展現更佳的槓桿效應。

事實上，法人看好，DBU、SBU供不應求，訂單能見度至2030年。法人分析，DBU目前規劃年底產能達7萬顆，受惠大客戶N2及先進封裝產能倍增，加上美系記憶體及IDM廠潛在需求，預計2027年產能達9萬至10萬片，中長期目標超過20萬片。SBU擴產進度提前，2026年第2季產能達40萬片並滿載，新增產能以高階再生晶圓為主，有助產品組合改善及毛利率提升。ABU則受惠傳產、工具機需求回溫及子公司合併綜效，預期營收成長逾兩成，毛利率達25%水準。

根據法人最新預估2026、2027年每股稅後盈餘（EPS）分別為14.23元及20.85元，分別上修7%及11%。此次上修主要反映近幾季毛利率表現優於預期，受惠產品組合持續改善，包括先進製程產品占比提升、再生晶圓產能擴充且以高階產品為主，以及ABU需求復甦等，帶動毛利率較原先預估高出2至3個百分點。