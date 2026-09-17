台苯今法說將釋轉型展望 盤中大漲逾6%

台苯（1310）將於17日召開法人說明會，市場關注公司是否釋出停產苯乙烯（SM）後的具體轉型規畫，今日盤中股價大漲逾6%，成交量放大至5,300餘張。

台苯7月宣布，因公司連續四年虧損，將自10月1日起，停產主要產品苯乙烯，預計影響97%營收。未來將轉型能源貿易、資產管理、新材料等，重大投資案尚待董事會通過。

台苯表示，近年全球苯乙烯市場供需失衡，產能過剩，加上下游需求疲弱，導致產品價差提振不易。雖然今年3月中東戰事一度推升國際油價，帶動SM利差短暫回升，但隨後油價回落，市場需求仍未改善，公司內部評估短期內市況難有明顯好轉。停產後短期內沒有復工規畫。至於廠房、土地及設備，因屬公司資產，將再與會計師討論後續處理問題。

台苯旗下轉投資事業營運領域多元，涵蓋創投、土地開發、飯店業及新材料等。包含持股99.99％之裕盛開發、持股65.07%之陽明山天籟大飯店，以及全資子公司元欣科技材料、持股36.05%之方均科技公司等。

轉投資公司中，方均科技主要業務為真空設備與鍍膜製程。台苯日前指出，將持續共同開發應用於半導體封測、醫療器材產業之特殊材料應用，並延伸發展至其他可應用之產業領域。此外，協同開發特化材料之商業化專用鍍膜機台，藉由提升鍍膜效率與品質，將特化材料產品商業化與普及化。

在現金流部分，台苯指出，目前手頭現金流健康、現金部位足夠。未來將積極透過適當財務操作，以提升資產效益、創造獲利，並以股東權益最大化為目標。