中石化京華城土地有轉機？高院撤銷扣押裁定、發回北院重審 股價漲停

中石化（1314）16日公告，子公司鼎越開發持有的京華城基地，台北市松山區西松段三小段156地號土地，經鼎越開發向高等法院提起第四次抗告，獲高等法院撤銷原裁定，並發回臺北地院重審。消息一出激勵股價大漲，中石化衝上漲停板8.96元，漲停鎖死，成交量放大至12萬張。

中石化先前於11日舉行法人說明會，針對子公司鼎越開發及京華廣場案進度，總經理陳穎俊表示，5月董事會決議，持續尋求以728%之容積率，出售該開發案土地。但由於該土地目前仍處遭扣押狀態，鼎越公司已提出第四次抗告。

如今高院再度認為北院裁定有需要進一步釐清之處，因此撤銷第四次扣押裁定，發回台北地院重新裁定。中石化股價漲停慶祝，漲停排隊買單逾1.8萬張。

陳穎俊指出，在容積獎勵撤銷及變更設計案部分，台北市政府於5月22日撤銷20%容積獎勵，鼎越則在6月申請建照變更設計展期，預計9月底提送變更建照設計報告送審。未來將遵循公司治理規範、依據取得或處分資產處理準則及相關法令規定，辦理後續處分土地相關事宜。