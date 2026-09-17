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中石化京華城土地有轉機？高院撤銷扣押裁定、發回北院重審 股價漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
中石化子公司鼎越開發持有的京華城基地扣押案獲高院撤銷裁定並發回重審，帶動股價漲停。圖為京華城現址。聯合報系資料照
中石化子公司鼎越開發持有的京華城基地扣押案獲高院撤銷裁定並發回重審，帶動股價漲停。圖為京華城現址。聯合報系資料照

中石化（1314）16日公告，子公司鼎越開發持有的京華城基地，台北市松山區西松段三小段156地號土地，經鼎越開發向高等法院提起第四次抗告，獲高等法院撤銷原裁定，並發回臺北地院重審。消息一出激勵股價大漲，中石化衝上漲停板8.96元，漲停鎖死，成交量放大至12萬張。

中石化先前於11日舉行法人說明會，針對子公司鼎越開發及京華廣場案進度，總經理陳穎俊表示，5月董事會決議，持續尋求以728%之容積率，出售該開發案土地。但由於該土地目前仍處遭扣押狀態，鼎越公司已提出第四次抗告。

如今高院再度認為北院裁定有需要進一步釐清之處，因此撤銷第四次扣押裁定，發回台北地院重新裁定。中石化股價漲停慶祝，漲停排隊買單逾1.8萬張。

陳穎俊指出，在容積獎勵撤銷及變更設計案部分，台北市政府於5月22日撤銷20%容積獎勵，鼎越則在6月申請建照變更設計展期，預計9月底提送變更建照設計報告送審。未來將遵循公司治理規範、依據取得或處分資產處理準則及相關法令規定，辦理後續處分土地相關事宜。

中石化 漲停 土地 京華城

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