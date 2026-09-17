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中砂展望佳 盤中亮燈漲停

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
中砂董事長林伯全。聯合報系資料照
中砂董事長林伯全。聯合報系資料照

半導體材料與再生晶圓廠中砂（1560）近期業績持續暢旺，且後續展望佳，今日盤中股價攻上漲停。

中砂8月合併營收為8.99億元，創歷史新高，月增1.4％、年增30.3％，累計前八月合併營收為65.71億元，年增24.4％。第2季毛利率達40.05%，是15季以來高點、歷史次高表現，上半年獲利年增逾七成，每股純益6.44元。

法人預估，中砂出貨暢旺，營收表現後續有可能呈現月月高、季季高的走勢，今年整體業績增幅有機會達二成以上，首度挑戰年度百億元營收大關，明年表現有望持續提升。

中砂有鑽石碟、晶圓再生與傳統砂輪等三大業務，今年以鑽石碟成長性最高，法人評估相關業績增幅有望達三成，晶圓再生營收可能成長二成；傳統砂輪業務從7月起漲價，今年業績也可能增加二成多。

中砂鑽石碟業務正積極擴產，據了解，其相關月產能原本規畫於今年底前達7萬顆水準，現在不排除9月提早達陣，後續將持續增加，主要取決生產線人力補充情形。

另外在晶圓再生業務方面，其12吋再生晶圓月產能於日前提升到40萬片，後續主要受惠於產品組合優化，明年預計產能將再增加至43萬片，下一階段要在北台灣覓地興建新廠。

中砂 營收 晶圓廠

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