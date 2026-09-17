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華邦電砸356億大手筆併購！股價觸及180元 華新麗華集團跟著嗨

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
華邦電斥資356億元收購英飛凌NOR Flash事業。圖為華邦電中科廠。圖／華邦電提供
華邦電斥資356億元收購英飛凌NOR Flash事業。圖為華邦電中科廠。圖／華邦電提供

華邦電（2344）砸下356億元收購英飛凌旗下NOR Flash事業，17日股價強勢開高，一度衝上180元、漲逾6.5%，帶動華新麗（1605）華集團旗下華東（8110）、華新（1605）、華新科（2492）、信昌電（6173）等同步走揚，成為台股早盤記憶體與集團股焦點。

華邦電16日宣布，將以11.2億美元、約新台幣356.23億元現金，收購德國半導體大廠英飛凌旗下NOR Flash及相關記憶體事業標的公司100%股權，預計2027年下半年完成交易。消息公布後，市場聚焦華邦電藉由海外併購擴大NOR Flash版圖的效益。

依華邦電今年第1季法說會揭露的2025年市場資料，華邦NOR Flash市占約23%，英飛凌約11%，若交易完成且相關業務全數納入，雙方合計市占可望達約34%，躍居全球NOR Flash龍頭。華邦指出，收購後標的公司將以NOR Flash老字號品牌「Spansion」為名，並維持既有營運模式獨立運作。

華邦表示，此次交易可擴大全球研發資源、供應能力及客戶服務能量，並納入來自十多個國家的專業人才；標的公司總部位於美國加州聖荷西，在記憶體解決方案領域擁有超過30年經驗，具備完整產品組合與既有客戶基礎，有助華邦電進一步強化全球市場布局。

股價表現同步反映市場對併購案的關注。華邦電17日以177元開出後，盤中最高衝上180元，漲幅一度超過6.5%，突破月線後漲幅略有收斂，月線附近仍有壓力。籌碼面則出現轉強訊號，外資16日終止連5日賣超，反手買超華邦電18,474張，三大法人合計買超20,911張。

華邦電強勢表現也帶動華新麗華集團個股走高，其中華東漲約4%最為亮眼，華新、華新科、信昌電同步上漲逾1%。此次356億元併購案能否進一步擴大華邦電NOR Flash市占與營運規模，以及集團股的資金熱度能否延續，成為盤面後續觀察焦點。

華邦電 華新麗華 併購

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