華邦電早盤勁揚逾5% 群益：中長期可望受惠收購效益

華邦電 （2344）17日開盤衝高到180元，漲幅逾5%，公司16日宣布將以全現金11.2億美元方式取得Infineon（IFX DE）的NOR Flash與F-RAM事業部100%股權，這次交易預計於2027年下半年完成。群益投顧表示，這次收購對華邦電可藉此取得較完整NOR Flash線，並新增F-RAM 產品與相關全球客戶、研發資源，進一步提高在NOR Flash市占 率。記憶體目前報價上漲有利華邦電短期獲利增加，矽電容則為新獲利來源，中長期則可望受惠Spansion收購效益。

華邦電這次交易主要取得產品、技術、IP、客戶及全球營運資源，後續仍需透過產品擴張、客戶深化及製造資源整合逐步創造綜效；若實際獲利貢獻低於預期，則可能使投資回收期拉長，並增加併購資本配置的壓力。

群益投顧表示，AI發展改變產業追求性價比與記憶體單價的傳統，轉而重視效能、算力及大容量。記憶體市場供需出現結構性改變。進入2026年第3季DRAM與Flash的價格仍維持上行趨勢，雖然價格上漲趨勢較緩，但毛利率仍持續向上。

群益投顧預估，除AI伺服器需求外，交換器及Edge AI應用亦帶動NOR Flash與SLC NAND需求持續成長， 華邦電憑藉NOR Flash全球市占率第一及SLC NAND擴產，可望持續受惠。此外，公司矽電容目前產能接近滿載，受惠AI先進封裝需求快速成長，將成為新的獲利來源，中長期則可望受惠Spansion收購效益。