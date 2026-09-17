興櫃股王漢測抽一張 現賺256萬元

興櫃股王、半導體晶圓測試解決方案業者漢測（7856），將在22日上櫃掛牌，證交所昨（16）日進行抽籤。根據證交所公布資料，總合格申購件數達35萬3,347筆，較15日公布的38萬4,717筆減少約3.1萬筆，中籤率從0.27%略升至0.29%；以16日興櫃均價4,815.52元來計算，抽中一張現賺256.5萬元。

法人推測，漢測公開申購筆數減少逾3萬筆，大部分原因可能是投資人帳戶扣款額度不足，畢竟申購一張帳戶內就需要有新台幣225萬元扣款，才能合格申購。

漢測11日也已完成競價拍賣，包括中信金（2891）旗下的中信銀、台壽合計砸下重金41億元參與競標。

根據證交所公告，總計4,192張全數拍定，最低得標價為4,138元、最高得標價達4,568.1元，加權後平均得標價為4,272.7元。