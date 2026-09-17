欣陸砸22億元板橋購地

載板大廠欣興（3037）預估，2027年整體ABF載板產能將增加30%至40%。隨光復二廠三期產能加速開出，加上既有廠區去瓶頸及部分BT製程支援ABF，新產能陸續於2027年開出；除擴產進度加快，欣興CPO載板也已出貨，且客戶不只一家，為AI布局再添成長動能。

2026-09-17 00:22