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欣陸砸22億元板橋購地
欣陸（3703）昨（16）日表示，旗下大陸建設取得「新北市板橋區新雅段土地1218地號等3筆土地」，交易總金額22.08億元，基地面積約924.14坪，換算每坪土地單價約238.9萬元，交易相對人為自然人。
欣陸表示，該案屬於住宅區，未來將興建住宅大樓，惟尚未啟動規劃，預計最快推案在2028年以後。
欣陸表示，該案基地位於板橋區南雅南路二段西側，距離捷運板南線亞東醫院站直線距離約400公尺，鄰近遠東通訊園區，交通位置良好。此外，該案位在先前推案的「大陸耑芃」右側，兩案緊連，過去耑芃推出時，市場反應佳，因此購入此地也是看好未來表現應該也會不錯，而據實價登錄，「大陸耑芃」最高成交單價達105.04萬元。
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