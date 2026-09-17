快訊

一如市場預期… Fed全票通過升息1碼 暗示年底前再升息

聽新聞
0:00 / 0:00

欣陸砸22億元板橋購地

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

欣陸（3703）昨（16）日表示，旗下大陸建設取得「新北市板橋區新雅段土地1218地號等3筆土地」，交易總金額22.08億元，基地面積約924.14坪，換算每坪土地單價約238.9萬元，交易相對人為自然人。

欣陸表示，該案屬於住宅區，未來將興建住宅大樓，惟尚未啟動規劃，預計最快推案在2028年以後。

欣陸表示，該案基地位於板橋區南雅南路二段西側，距離捷運板南線亞東醫院站直線距離約400公尺，鄰近遠東通訊園區，交通位置良好。此外，該案位在先前推案的「大陸耑芃」右側，兩案緊連，過去耑芃推出時，市場反應佳，因此購入此地也是看好未來表現應該也會不錯，而據實價登錄，「大陸耑芃」最高成交單價達105.04萬元。

板橋 土地 捷運

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新北市鳳鳴、仁義重劃區預售、成屋每坪價差逾三成 這兩區價差最低

遠雄北士科建案創佳績

科達928檔期搶進敦北商圈 百億案「敦北序」開工

竹北大坪數新案賣到每坪89.99萬 中古屋將跟漲？

相關新聞

弘塑插旗美國、新加坡

半導體設備廠弘塑（3131）擴大海外布局，昨（16）日公告董事會決議在美國與新加坡設立子公司。法人看好，隨著半導體大廠紛紛擴大在美國、新加坡投資，弘塑前往當地設廠，有利就近爭取更多訂單，挹注營運。

欣興高階載板大擴產

載板大廠欣興（3037）預估，2027年整體ABF載板產能將增加30%至40%。隨光復二廠三期產能加速開出，加上既有廠區去瓶頸及部分BT製程支援ABF，新產能陸續於2027年開出；除擴產進度加快，欣興CPO載板也已出貨，且客戶不只一家，為AI布局再添成長動能。

興櫃股王漢測抽一張 現賺256萬元

興櫃股王、半導體晶圓測試解決方案業者漢測，將在22日上櫃掛牌，證交所昨（16）日進行抽籤。根據證交所公布資料，總合格申購件數達35萬3,347筆，較15日公布的38萬4,717筆減少約3.1萬筆，中籤率從0.27%略升至0.29%；以16日興櫃均價4,815.52元來計算，抽中一張現賺256.5萬元。

信昌電衝AI營運爆發 高壓、大尺寸MLCC出貨強勁

被動元件廠信昌電（6173）搶攻AI伺服器電源商機告捷，高壓、大尺寸積層陶瓷電容（MLCC）出貨動能強勁，伴隨供應持續吃緊，以及漲價與產品組合優化效益持續發酵，營運迎來爆發期。

金居8月每股純益0.8元

銅箔材料商金居（8358）遭列注意股票，昨（16）日應主管機關要求，公布自結8月歸屬母公司淨利約2.03億元，年增123.1%，每股純益0.8元，優於去年同期的0.36元。

南亞科小金雞 補丁科股價躍興櫃第四高

記憶體IC設計業者補丁科（7947）昨（16）日以740元登錄興櫃，盤中一度飆漲62.84%，衝上1,205元，終場收在915元，興櫃第四高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。