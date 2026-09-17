瑩碩攝護腺藥 進軍南韓

瑩碩（6677）昨（16）日宣布，與韓國企業YS Life Science簽署專屬藥物授權合約，將旗下治療攝護腺肥大排尿障礙之持續釋放口溶錠藥物「益利舒」韓國市場開發與銷售權利獨家授予YS公司，攜手搶攻1億美元市場商機。

本次簽約儀式由瑩碩總經理顏麟權與YS公司執行長Changyoung Oh代表雙方透過視訊完成。根據合約，瑩碩將可獲得簽約金、階段性里程碑金以及產品上市後的供貨收入，為公司挹注多元營收動能；YS公司則將負責該藥品於韓國的生體相等性（BE）試驗、藥證登記申請與市場銷售，共創雙贏合作模式。

顏麟權表示，本次合作藥物是瑩碩已在台灣上市的處方藥「益利舒持續釋放口溶錠」，具特殊持續釋放技術，能維持穩定的使血藥濃度，每日僅需服藥一次，搭配口溶錠劑型設計，提高吞嚥困難患者的用藥順從性。