東洋（4105）昨（16）日總經理侯靜蘭表示，第三代EGFR標靶肺癌新藥普肺康、微脂體抗生素Lipo-AB海外市場，以及新抗生素產品將成為今年下半年至明年的三大成長動能。

東洋昨日舉行法說會，該公司今年上半年稅後淨利接近9億元，年增26.5%，EPS為3.42元。今年前八月營收年增8%，主要來自癌症事業，目前癌症藥品占營收比重約四至五成；抗生素、疫苗及麻醉藥合計接近兩成，海外事業約占兩成。

侯靜蘭表示，今年營運最大亮點為第三代EGFR標靶口服肺癌新藥普肺康（Aumolertinib），該藥今年初取得藥證，並於8月1日納入健保給付。普肺康由東洋六堵廠在地生產，是國產第三代EGFR標靶肺癌藥，目標在一年內進入七至八成的醫學中心及區域醫院。

並將陸續啟動四項臨床試驗，擴大醫師及患者使用經驗。

海外市場方面，微脂體抗生素Lipo-AB目前在美國市占有率約三分之一，營收占比近一成。Lipo-AB今年已在澳洲、沙烏地阿拉伯及約旦取得藥證，其中澳洲市場正進行銷售通路及鋪貨準備，最快明年第1季開始貢獻營收；中東市場將採招標方式推進，東南亞其他市場預計於明、後年陸續取證。

因應Lipo-AB在美國及全球市場需求，東洋去年第4季在六堵廠增設凍乾產線，預計今年第4季啟動運轉。侯靜蘭表示，新產線投產後，整體產能將提高至現有水準的兩倍，不僅支援Lipo-AB，也有助抗生素產品生產及後續海外布局。