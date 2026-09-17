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康普打入豐田電池鏈

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

動力電池材料大廠康普（4739）打入豐田、Panasonic等日系大廠電池體系供應鏈，並持續深化對日、歐、韓等大客戶布局，法人估，今年起可望擴大營運力道，上半年營收已呈現倍數躍升，獲利也將呈階梯式成長。

康普越南廠硫酸鎳目前持續提供日系大客戶驗證，已處於驗證後期階段，進度優於公司預期，若明年順利通過驗證，有望進一步擴大供貨規模，成為下一波成長動能。

康普越南廠於2025年落成並開始試產、送樣，位於越南廣寧省的新廠主要生產三元鋰電池正極材料硫酸鎳，設計年產能約2.5萬噸。康普表示，越南廠未來將以硫酸鎳為主要產品，台灣廠則以硫酸鈷為主。目前電池材料硫酸鎳年金屬處理量約1.4萬噸，其中約四成產能位於越南廠；硫酸鈷年金屬處理量則約5,000噸。

康普越南廠今年持續進行客戶驗證，並逐步爬坡產能，公司預期將在最短時間內實現對重點客戶群正式供貨。康普表示，目前相關驗證進度均如預期推進，展望樂觀，越南廠可望成為下一階段成長重點。針對國際鈷、鎳原物料行情及供需情形，康普指出，由於採帶料加工方式，主要獲利空間在於加工費用，但仍會受存貨及原物料波動影響價差空間。

豐田 電池 越南

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