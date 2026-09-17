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三芳擴大市占 吃下韓企訂單
全球PU合皮龍頭廠三芳（1307）營運總監林信宏昨（16）日表示，鞋業品牌大廠需求仍穩步上升，且持續吃下韓國同業訂單、擴大市占，今年營收預估仍穩健、可望維持中個位數成長。
三芳昨日召開法說會，釋出上述展望。第2季受美伊戰爭影響，原料價格呈上升趨勢，惟因市占規模領先，加上成本調控得宜。三芳今年第2季稅後純益1.95億元，較去年同期轉盈，每股純益（EPS）0.49元；上半年稅後純益5.81億元，年增52%，EPS 1.46元。三芳表示，今年雖因部分石化原料價格走升，略推升原料採購成本，但上半年毛利率仍維持31%水準，與往年持平。
三芳為因應客戶持續擴張、並強化原料垂池供應能力，已在越南、印尼擴建產能。目前越南已在2月投入第二條TPU生產線；印尼合成樹脂廠則已於2026年8月投產，強化就地原料供貨能力。
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