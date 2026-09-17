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亞通海洋工程邁入營運

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

亞通（6179）昨（16）日宣布，旗下轉投資合亞通海船業投資建造的 15,000噸級專業佈纜船OCEANUS 1抵達台灣，象徵公司海洋工程事業自船舶建造階段邁入營運，成為亞通跨區域海洋工程布局的重要戰略資產。

亞通表示，OCEANUS 1 憑藉多元深海作業能力，可支援離岸風電海纜、高壓交流（HVAC）、高壓直流（HVDC）互聯電纜、跨島輸電、海水冷卻、深層海水利用及海洋溫差發電（OTEC）等工程，擴大亞通在海洋能源與基礎建設的服務範圍。

隨OCEANUS 1 的加入，公司將從既有 EPC 統包工程能力，進一步延伸至海洋工程施工與船舶營運，補足海纜佈放、深海工程、水下施工等環節的工程整合能力。

亞通表示，OCEANUS 1 返台後將進行整備與營運部署，以台灣為核心基地，積極拓展菲律賓、東南亞及中東市場，依據各區域海象、施工季節與專案需求採取跨區域營運策略，提升船舶稼動率與國際接案能力。

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