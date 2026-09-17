台船（2208）今年爭取國艦國造新單，包括海軍將釋出的兩棲船塢運輸艦、油彈補給艦、救難艦和潛艦救難艦四型軍艦標案，力拚今年營運轉盈。

台船表示，近幾年來所承造的國艦國造訂單，因單艘或首艘艦艇較多，如新型救難艦、潛艦國造原型艦（IDS）和環海翡翠輪（MIV）等，不同於傳統系列商船，其建造複雜度高且缺乏學習曲線效應，以致連續四年呈現虧損。

不過，受惠於商船大量交船與國造潛艦（IDS）後續艦訂單兩大動能挹注，成為推升營收與獲利成長的關鍵引擎，力拚今年轉虧為盈。台船今年上半年稅後純益3.55億元，每股純益0.28元。

在手訂單方面，台船表示，截至去年12月底，商船手持訂單達16艘，軍艦及公務船手持訂單也有16艘，高雄廠區的交船日期排至2031年9月，基隆廠則排至2031年10月。

潛在訂單方面，國防部先前公布「民國114年度下半年列管軍品清單」，規劃籌獲六型軍艦的後續艦，包括有潛艦救難艦、玉山艦、磐石艦、兩型救難艦和防空、防潛輕型巡防艦，預估需求經費達3,156億元。

其中，包括兩棲船塢運輸艦、油彈補給艦、救難艦和潛艦救難艦四型軍艦，因該公司擁有原型艦的建造經驗和規劃方案，將積極爭取訂單。