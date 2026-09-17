遠傳搶食iPhone 18商機

iPhone 18 Pro系列手機將在周五（18日）開賣，遠傳電信（4904）旗下全台最大Apple優質經銷商「德誼數位」看好買氣需求，總經理黃麗容預估，不含折疊手機「iPhone Duo」，銷售量目標成長一至兩成；隨著AI應用普及，也刺激換機潮，每年智慧手機換機需求從過去的11%提升到20%

黃麗容表示，蘋果在智慧手機品牌中具備精神指標的角色，今年蘋果推出首款折疊手機「iPhone Duo」，將吸引新客群出現，有機會拉抬折疊機的整體滲透率。

觀察果粉動態，黃麗容認為，今年分為兩階段開賣，不少果粉希望直接入手「iPhone Duo」，也有果粉希望看到實機，再做最後決定，因此可望延續後續買氣，目前看好不含折疊手機「iPhone Duo」，銷售量目標成長一至兩成。

近年隨著AI應用愈來愈普及，過往手機使用周期拉長到三年的常態也出現改變，黃麗容表示，過往果粉每年換新機的比重僅11%，但隨著手機導入更多新技術與應用，AI應用多元，也促使手機硬體升級需求，現在每年換新機的比例提升至20%。