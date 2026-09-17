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瑞智進軍AI伺服器散熱

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

壓縮機大廠瑞智（4532）昨（16）日召開法說會，副董事長楊正民表示，公司積極切入高毛利新興領域，運用冷媒相變散熱技術布局高功耗AI伺服器散熱市場，預計明年推出產品，同時推進機器人關節馬達與車用零組件供應鏈，打造營運多元引擎。

新事業拓展方面，瑞智指出，東莞廠已取得IATF 16949車用品質認證，5月起量產車用空調壓縮機馬達，已打入二線供應商，目標明年切入大型車廠供應鏈。

在AI散熱技術上，楊正民分析，隨晶片功耗升至2,000瓦，甚至3,500瓦以上，傳統風冷與水冷漸面臨瓶頸，瑞智以冷媒相變散熱技術大幅提升散熱效率；同時憑藉馬達設計與機構製造能力，已投入機器人關節馬達與減速機構等關鍵零件專案。

產能布局方面，總經理馮明法指出，為分散地緣政治風險，規劃三年內將中國大陸生產比重由八成降至六成，產能轉移至印度與泰國等據點。

其中，與埃及ELARABY合資廠已完工，年產能150萬台，預計今年第4季量產；與大金合作的印度新廠年產能200萬台，預計2027年第2季完工、第3季量產，兩座海外合資廠產能均未計入今年目標，投產後將成後續增長動能。

瑞智表示，第3季雖為傳統淡季，且中國大陸家用分體機市場去化庫存，但歐洲高溫推升移動空調壓縮機需求，8月出貨年增96%、前八月年增58%，支撐本季出貨可望持平去年同期，今年全集團壓縮機出貨將挑戰至少2,450萬台新高。

獲利方面，瑞智上半年毛利率雖因國際銅價及稀土原料上漲降至14.05%，但公司已完成變頻機種鋁線設計開發，下半年起向全球推廣，受惠鋁線機種導入，上半年一體機銷量年增35.5%，後續將持續優化產品組合以提振獲利。

在產能規模與資本支出方面，副總經理柯志成說明，目前年產能約2,300萬至2,400萬台，隨海外產線陸續開出，二至三年內總產能目標推升至3,000萬台。純機器設備投資預計維持每年約4億至5億元，在嚴控資本支出前提下擴大全球市占率。

瑞智 伺服器 供應鏈

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