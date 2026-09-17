精華生醫將上櫃 每股承銷價52元

精華生醫（7806）從傳統代工進一步跨足產品開發、配方設計、原料與法規服務，並以漢方萃取及完整劑型能力建立差異化競爭優勢。

精華生醫前八月累計營收3.72億元；今（17）日將舉行上櫃前業績發表會，暫訂每股承銷價52元。

精華生醫表示，全球營養補充品委託開發製造需求快速升溫；根據統計指出，全球營養補充品CDMO市場規模預估將由2025年680億美元成長至2034年2,247億美元，年複合成長率14.2%；台灣保健營養食品市場2023年亦已達1,756億元；預防保健與營養補充需求具長線成長空間。

精華生醫董事長陳俊宏指出，不同於傳統OEM依客戶既有配方被動生產，精華生醫已建立逾1,000項累積配方庫，主動依市場趨勢提出產品方案，每年可產出約100項研發配方，並提供原料開發、配方設計、劑型製造至法規輔導的一站式服務。

精華生醫2025年CDMO模式營收占比已達65.54%，客戶重複下單率逾90%，公司已從原本「製造代工」轉向「研發專業」。