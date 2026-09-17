南亞科小金雞 補丁科股價躍興櫃第四高

記憶體IC設計業者補丁科（7947）昨（16）日以740元登錄興櫃，盤中一度飆漲62.84%，衝上1,205元，終場收在915元，興櫃第四高。

展望後市，補丁科已與南亞科建立策略合作關係，並與國際半導體業者及北美客戶合作，部分專案進入設計開發與驗證階段，未來將提高記憶體IP授權與高附加價值服務占比。

補丁科為記憶體大廠南亞科旗下小金雞，主要從事高效能記憶體IC研發、設計及技術服務，提供客製化IC設計（NRE）、記憶體IP授權、記憶體解決方案及晶片開發整合服務，近年以3D晶圓堆疊、Near Memory與客製化DRAM切入AI記憶體市場。

補丁科受惠雲端AI推論（Inference）需求旺盛，帶動客製化DRAM架構興起，目前透過多層堆疊的客製化DRAM滿足AI加速器客戶需求，已成功拿下高通案件，被列入高通合作夥伴之一，引發市場高度關注。

補丁科指出，客戶依既定規畫於2027年下半年放量，且需在2027年上半年完成驗證與量產準備，因此2027年可望成為相關AI記憶體專案從開發收入跨入量產、IP及權利金收入的重要轉折點，開始貢獻權利金，屆時將帶來顯著成長。

董事長丁達剛曾說，在AI模型規模擴大，運算晶片對記憶體頻寬、延遲及功耗要求提高下，補丁科以高頻寬記憶體、3D晶圓堆疊（WoW）及Near Memory架構切入市場，藉由縮短資料傳輸路徑，降低延遲與功耗，鎖定AI推論、高效能運算及邊緣AI應用。

補丁科擁有近20年記憶體IC設計經驗，去年營收8.23億元，年增97%，稅後純益2.05億元，每股純益3.76元，毛利率46%。今年上半年營收衝上10.88億元，年增248%，稅後純益5.64億元，反映客戶專案放量及產品組合改善效益。