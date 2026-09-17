震旦行衝數位治理商機

震旦行（2373）昨（16）日宣布，旗下辦公設備事業自主研發，推出專為夏普多功能事務機（MFP）打造的企業級「MSF智慧流程平台」（MFP SmartFlow），協助企業建立標準化、可追蹤的智慧掃描流程，擴大布局企業數位治理商機，衝刺業績。

據悉，該平台可透過「中央控管、掃描管理、智慧傳送、資安管理」四大功能，分散於各設備的使用者、權限、掃描設定與操作紀錄整合至單一平台。

震旦辦公設備總經理簡志遠表示，MSF智慧流程平台將多功能事務機由單機設備升級為企業文件數位化智慧入口，是集團推進OA事業軟體服務轉型重要布局。

MSF智慧流程平台可把企業日常掃描、傳送、權限與稽核需求整合在同一平台，解決跨據點管理與文件資安痛點；未來也可由標準化文件入口，進一步延伸至AI辨識、資料化及流程自動化應用。