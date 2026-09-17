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安圖斯、漢翔攻AI工業應用

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

宏碁集團旗下安圖斯（7875）昨（16）日宣布，與漢翔簽署合作備忘錄（MOU），雙方將整合安圖斯高效能AI伺服器、工作站產品線，以及漢翔自主研發的AIxWARE智慧製造平台，共同打造專為中小型製造業量身定制的AI工業應用解決方案。

此次合作聚焦中小型製造業在邁向智慧化時，面臨的算力門檻與數據孤島挑戰。安圖斯提供涵蓋從桌面端工作站至資料中心級AI伺服器的完整硬體架構，支援漢翔AIxWARE平台整合產線設備與生產數據，協助將機台、能耗、品質與排程等資訊轉化為可分析、可應用的數據基礎。

AIxWARE目前已涵蓋 IoT機台聯網、智慧倉儲（WMS）、先進排程（APS）、製造執行（MES）、品質管控（QC）及能源管理（EMS）等核心功能，並成功串接超過60種工業控制器品牌與逾3,000台產線設備。

漢翔 宏碁 算力

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