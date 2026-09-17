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環科雙引擎 獲利向上

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

電源廠環科（2413）上半年每股純益2.39元，超越歷年全年獲利，公司預期，下半年來自海事代工及AI資料中心交換機網通電源出貨增長，整體營運有望優於上半年。法人看好，若料況問題緩解，出貨順暢，環科下半年營收看旺，全年獲利持續向上。

環科前八月營收24.87億元，年增13.9%；第2季稅後純益2.4億元，創單季新高，擺脫去年同期虧損態勢，單季每股純益1.88元，遠優於首季每股純益0.51元；上半年稅後純益3.04億元，每股純益2.39元，較去年同期轉虧為盈，上半年獲利超越歷年全年。

環科本業獲利穩健之餘，業外也出色，握有台積電股票31張、立隆電股票484張，上季業外依公允價值衡量的金融資產利益約1.79億元，為獲利加分。

環科上半年得利於自車用以及海事代工產品出貨增長，公司預期，以目前掌握訂單動能，如果缺料問題不大，下半年有望維持成長態勢。

環科在海用產品代工出貨多年，以海用雷達、魚群探測器、遊艇控制器等應用為主，車用業務因旗下毫米波傳感器搭載前後方車輛攝影機，實現低耗電量哨兵系統，切入現代起亞集團，為二階（Tier2）毫米波傳感器獨家供應商。

受惠出貨起亞集團車種增加，車載相關應用營收比重已近兩成，加上網通應用來自交換機大瓦數電源訂單熱絡，整體營運穩健成長。

環科主要產品為變壓器及電源供應器，終端應用以網通與5G通訊電源為主，其中，網通產品涵蓋伺服器、路由器、交換器等。

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