弘塑插旗美國、新加坡

半導體設備廠弘塑（3131）擴大海外布局，昨（16）日公告董事會決議在美國與新加坡設立子公司。法人看好，隨著半導體大廠紛紛擴大在美國、新加坡投資，弘塑前往當地設廠，有利就近爭取更多訂單，挹注營運。

根據弘塑公告，此次新設立海外子公司，主要為因應業務拓展，及客戶設備維修服務需求，投資金額為美國上限150萬美元（近新台幣4,770萬元），新加坡最多200萬星元（約新台幣5,000萬元），總計兩地共投資近1億元。

弘塑指出，此案將授權該公司董事長或其指定人，依相關法令及公司規定，全權辦理設立及投資相關事宜。

針對海外布局，弘塑董事長張鴻泰先前表示，台灣之外，接下來大陸會是很大一塊市場，該公司也規畫布局東南亞，目前是由代理商負責，考慮自行設置據點，或與代理商合資，並會在美國亞利桑那州設置服務據點。

弘塑並持續強化在地布局，在旗下子公司佳霖取得青輝半導體株式會社的產品代理權後，日前弘塑又宣布策略性投資日本青輝先進材料，後者的核心技術源自國際鍵合權威、日本東京大學名譽教授須賀唯知的研究團隊，並獲青輝半導體株式會社獨家授權。

弘塑透過上述策略投資，將發揮深厚的設備製造底蘊與本土供應鏈整合實力，把國際頂尖鍵合技術引進台灣落地生產，共同打造首座具備本土製造與頂尖研發實力的混合鍵合設備與材料解決方案中心。

弘塑前八月合併營收為47.97億元，年增22.9％，公司預期，下半年營運表現將優於上半年。

弘塑之前提到，訂單增加速度超乎想像，「來得又急又快」，無法滿足客戶全部需求，如果客戶現在下單，一年後都還不一定能交出機台，並估算整體訂單到2030年都不會減少。

弘塑指出，邏輯製程與記憶體相關設備訂單均大幅增加，今年以邏輯製程訂單增幅較大，明年訂單量又比今年更多。今年增加二期的產能，接下來還會繼續擴產，因為明、後年客戶需求還是很大，而且是逐年上升。