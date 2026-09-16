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高雄銀法說會／上半年稅後純益年增26%再創新猷 總座喊話盈餘看增

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
高雄銀行16日舉行今年第2季法說會，由總經理張榮泰主持。高雄銀行／提供
高雄銀行16日舉行今年第2季法說會，由總經理張榮泰主持。高雄銀行／提供

高雄銀（2836）16日舉行今年第2季法說會，總經理張榮泰指出，上半稅後純益7.5億元，年成長26%，每股純益（EPS）0.39元，稅前股東權益報酬率（ROE）則由去年同期的2.94%升至3.32%，展望後續營運策略，高雄銀行今年下半年至明年上半年將「穩健成長、策略管理」，不再著眼於資產負債結構調整，也就是未來盈餘會增加，「高銀明天會更好」。

截至6月底，高雄銀行總資產3,513億元，其中貼現及放款2,231億元，占總資產63%；金融投資1,025億元，占29%；負債總額約3,233億元，其中存款及匯款2,799億元，占負債87%。張榮泰表示，高雄銀行自2025年下半年起進行資產及負債結構調整，包括縮減集中性放款及大額存款下調。

張榮泰表示，經過一年調整後，總資產由3,614億元降至今年6月底的3,513億元，6月底為此次調整的階段性低點，今年下半年至明年的策略將轉向穩健成長。截至8月底，總資產已回升至3,581億元，較6月底增加68億元；負債總額則為3,299億元，較6月底增加66億元。

獲利結構方面，張榮泰指出，高雄銀行上半年淨收益達26.79億元，較去年同期增加2.47億元，其中利息淨收益增加1.49億元達18.7億元，占整體淨收益約70；手續費淨收益4.65億元，年減0.09億元；財務操作淨收益增加1.05億元達3.24億元，占比約12%。

存放款業務方面，張榮泰指出，高雄銀行經過一年資產負債結構調整，存款平均餘額由3,001億元降至2,865億元，放款平均餘額則由2,275億元降低至2,245億元；截至6月底，放款較前一季減少13億元。放款結構方面，為控管集中度風險，企金放款略有下降19億元、1.32%；消費金融則增加5億元，市政貸款增加1億元。

財富管理業務持續成長，上半年財富管理收入由去年同期2.98億元增至3.33億元，增加0.35億元，成長近12%。張榮泰表示，未來將持續發展財富管理業務，高資產客戶業務也逐步增加。

資產品質方面，各項指標較去年同期有所改善，未來仍將持續進行資產品質控管。

資本適足率則由去年6月底的14.1%提升至今年6月底的15.43%，增加1.33個百分點；第一類資本比率由12.48%升至13.1%，股東權益比率則由10.39%升至10.99%。張榮泰表示，透過調整及降低風險性資產，使資本適足率在一年內有所提升。

另外，高雄銀行積極推動數位金融轉型，張榮泰表示，已於近日推出全新「高雄銀行行動銀行APP」，提供創新且友善之使用介面、新增安控機制強化系統安全性、建置無障礙功能提升金融友善度，並優化多項業務功能，持續提升客戶服務體驗。

展望後續營運策略，張榮泰表示，高雄銀行去年以穩健經營及資產負債結構調整為主，從今年下半年至明年上半年，策略將進一步轉為「穩健成長」，不再以縮減資產及負債為主要方向，而是逐步擴大資產負債規模，帶動盈餘成長。

EPS 法說會 高雄銀

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