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信昌電衝AI營運爆發 高壓、大尺寸MLCC出貨強勁

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
信昌電董座焦佑衡。圖／業者提供
信昌電董座焦佑衡。圖／業者提供

被動元件廠信昌電（6173）搶攻AI伺服器電源商機告捷，高壓、大尺寸積層陶瓷電容（MLCC）出貨動能強勁，伴隨供應持續吃緊，以及漲價與產品組合優化效益持續發酵，營運迎來爆發期。

信昌電表示，目前AI產品主要應用於伺服器電源供應器，涵蓋高壓、大尺寸NP0及Mega Cap等高階MLCC，其中，NP0目前已出現供不應求，Mega Cap預計下半年明顯放量，帶動下半年AI營收占比由上半年約9.2%，達15%至16%以上，呈強勁增長態勢。

信昌電指出，AI電源產品主打低損耗、高壓NP0 MLCC及Mega Cap，其中，Mega Cap今年開始進入較明顯量產階段，透過金屬端子結構，降低電路板彎曲造成的短路與燒機風險，兼具散熱、降低噪音及節省板面空間等優勢，下半年拉貨動能可望進一步增強。

AI伺服器世代升級，帶動高階電容用量大增，法人估算，A100單機使用約800至1,000顆高階NP0 MLCC，GB300提高為3,000至5,000顆，明年電源架構朝800V高壓直流供電發展，電容規格將往更高容量、耐壓升級。

法人分析，高階MLCC占AI伺服器整體成本有限，但攸關系統可靠度，使得客戶更加重視品質與供貨穩定，部分客戶已透過長期合作確保貨源，信昌電的NP0產品毛利優於一般MLCC，Mega Cap具客製化門檻，有利產品價值提升。

供應鏈透露，在GB300及VR200下半年加速拉貨助攻下，新導入規格第4季將有較明顯出貨效益，此外，機器人應用占比預估由第2季的3.7%，逐季升至第4季的6%，為信昌電增添成長動能。

因應高階需求，信昌電同步推進楊梅二廠及六甲新廠，規劃明年下半年量產，分別擴充高階MLCC與陶瓷粉末產能，法人正向看待信昌電掌握材料、設備及元件垂直整合能力，後續將藉自製粉末支援高壓、大尺寸產品，兼顧規格升級與材料成本控制。

信昌電 伺服器 漲價

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