三芳法說會／品牌鞋廠需求穩健上升 預期今年營收中個位數成長

全球PU合皮龍頭廠三芳（1307）16日召開法人說明會，營運總監林信宏表示，鞋業品牌大廠需求仍穩步上升，且持續吃下韓國同業訂單、擴大市占，今年營收預估仍穩健、可望中個位數成長。

三芳召開法說會，由營運總監林信宏、行銷總監暨發言人李禮權主持。展望今、明年訂單需求，李禮權指出，運動鞋市場整體仍在成長，雖鞋廠品牌客戶動能各有消長，但由於三芳穩坐市占龍頭，受個別品牌影響不大。加上今年也陸續吃下部分韓廠同業訂單，今、明年需求能見度佳，營收表現可望穩健上升。

今年第2季起，受美伊戰爭影響，原料價格呈上升趨勢，但三芳表示，因市占規模領先，加上成本調控得宜，對獲利表現影響輕微。三芳今年第2季稅後純益1.95億元，較去年同期轉盈，每股純益（EPS）0.49元；上半年稅後純益5.81億元，年增52%，EPS 1.46元。三芳表示，今年雖因部分石化原料價格走升，略推升原料採購成本，但上半年毛利率仍維持31%水準，與往年持平，顯示公司具一定成本轉嫁能力。

三芳品牌客戶包含NIKE、Adidas、New Balance、On、ASICS等，鞋廠客戶則為寶成、豐泰、中山華利等，涵蓋全球主要運動鞋業中下游廠商。除鞋材外，三芳也透過子公司立基先進材料，積極開發成衣機能薄膜、工業薄膜等產品，目前成衣薄膜正在密集市場推廣階段，明年預計將有成績。工業薄膜應用於戶外產品、電子清潔膜等，目前仍持續研發中。

三芳為因應客戶持續擴張、並強化原料垂池供應能力，已在越南、印尼擴建產能。目前越南已在2月投入第二條TPU生產線；印尼合成樹脂廠則已於2026年8月投產，強化就地原料供貨能力。印尼鞋材廠也陸續進行擴線，其中第六條乾式生產線已於今年上半年投入量產；第七、八線生產線正在規劃中，預計明、後年完工。

對於半導體CMP研磨墊片的子公司貝達先進材料，李禮權則表示，由於貝達主要客戶集中於中國大陸的半導體廠商，受美中科技戰影響，需求不振，目前仍處虧損。不過，他也表示，貝達持續積極向台灣晶圓大廠送樣，目前仍在驗證階段，期待未來能逐步拓展台灣客戶。