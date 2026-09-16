東洋法說會／上半年營運三指標創高 普肺康、Lipo-AB接棒衝刺明年成長

東洋（4105）16日舉行法說會，總經理侯靜蘭表示，受惠癌症藥品事業成長及營運費用管控，東洋今年上半年合併營收、營業利益及每股純益（EPS）同步創同期新高；展望後市，第三代EGFR標靶肺癌新藥「普肺康」、微脂體抗生素Lipo-AB海外市場，以及新抗生素產品，將成為今年下半年至明年的三大成長動能。

東洋今年上半年合併營收31.7億元，較去年同期成長6.8%；毛利率59.3%，維持接近六成水準。營業費用較去年同期減少約4,600萬元，帶動營業利益由8.2億元增至9.8億元；稅後淨利接近9億元，年增26.5%，EPS為3.42元，高於去年同期2.72元。

東洋今年前八月營收較去年同期成長8%，成長動能主要來自癌症事業群，目前癌症藥品占營收比重約四至五成；抗生素、疫苗及麻醉藥合計接近兩成，海外事業約占兩成。

侯靜蘭表示，今年營運最大亮點為第三代EGFR標靶口服肺癌新藥普肺康（Aumolertinib），該藥今年初取得藥證，並於8月1日納入健保給付。普肺康由東洋六堵廠在地生產，是國產第三代EGFR標靶肺癌藥，目標在一年內進入七至八成的醫學中心及區域醫院，並將陸續啟動四項臨床試驗，擴大醫師及患者使用經驗。

侯靜蘭認為，普肺康除可降低第三代肺癌藥品對進口的依賴，強化癌症藥物供應鏈韌性，也可望對東洋未來業績及獲利帶來明顯挹注，成為公司落實「國藥國造、國藥國用」的重要產品。

海外市場方面，微脂體抗生素Lipo-AB目前在美國市場占有率維持約三分之一，營收占比接近一成。Lipo-AB今年已在澳洲、沙烏地阿拉伯及約旦取得藥證，其中澳洲市場正進行銷售通路及鋪貨準備，最快明年第1季開始貢獻營收；中東市場則將採招標方式推進，東南亞其他市場預計於明、後年陸續取證。

因應Lipo-AB在美國及全球市場需求，東洋去年第4季在六堵廠增設凍乾產線，預計今年第4季啟動運轉。侯靜蘭表示，新產線投產後，整體產能將提高至現有水準的兩倍，不僅支援Lipo-AB，也有助抗生素產品生產及後續海外布局。

抗生素產品亦為後續成長主力。侯靜蘭表示，Bobimixyn上市兩年來成長情況良好，今年新取得藥證的Cubiyo及Tedizolid，取得健保價格後，預期明年可進一步挹注營收，其中Cubiyo預計第4季開始供貨。公司另有兩項抗生素及一項止痛藥開發中，預計未來二至三年陸續在台上市。

疫苗方面，東洋佐劑流感疫苗適用年齡已擴增至50歲以上。政府今年採購20萬劑公費加強型流感疫苗，東洋得標約12萬劑，明年政府預計增至60萬劑，有望為東洋增添新成長動能；公司也積極爭取成為公費水痘疫苗供應商，期望水痘疫苗成為繼流感疫苗後，第二項進入公費市場的疫苗產品。

侯靜蘭表示，明年營運展望維持正向，成長動能將來自Lipo-AB擴大海外市場、普肺康提高醫院覆蓋率，以及新抗生素與化療藥品供應增加。在外商陸續退出部分化療藥品市場下，東洋自製的Gemmis及Pexeda已成為國內主要供應品項，也將受惠政府強化藥品供應鏈韌性的政策方向。