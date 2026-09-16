華經獲利／自結8月700萬元 EPS 0.11元

華經（2468）16日達公布注意交易資訊標準，公布8月單月自結獲利，歸屬母公司業主淨利700萬元，年減12.68%，每股純益0.11元。今年第2季歸屬母公司業主淨利2,100萬元，年增31.98%，每股純益0.31元。法人預期，華經後續業績將有望挑戰歷史新高水準。

近日OpenAI、Anthropic、xAI等大廠的執行長統一陣線，呼籲在AI模型發展的同時，需要更加重視AI帶來的資訊安全議題，市場關注資安防護及雲端整合相關廠商後續都將有機會受惠這波AI資安商機。

法人指出，華經未來將持續受惠於金融業客戶對於資安及雲端服務相關產品需求成長，再加上新型的AI資安應用，華經後續營運將有機會再度挑戰新高。