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Fed 升息機率高 富達國際：聚焦獲利穩健企業 搭配優質債券及短天期債

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

美國聯準會（Fed升息機率高，富達國際認為，部分對AI相關支出可能放緩的疑慮與言論將加大短期市場波動。不過，企業獲利持續強化，將持續為股市提供基本面支撐。建議投資人維持跨區域與跨產業的多元布局，並搭配優質債券，以兼顧收益機會與市場波動風險。

富達指出，美股企業獲利展現韌性，加上AI相關個股持續強勢，以及能源與醫療保健產業表現亮眼，抵銷了債券殖利率上升與地緣政治風險所帶來的壓力，推動整體市場維持上升趨勢。

富達雖然維持偏好風險資產，但在評價面偏高與政策不確定性升溫下，各區域市場表現可能持續分化，預期投資焦點將更集中於具備穩健獲利能力與實質成長動能的企業。

在債市方面，富達全球優質債基金經理人杜倫斯（James Durance）指出，目前固定收益市場雖然面臨利率維持高檔的挑戰，但整體投資環境已明顯不同於2022年時的債券熊市。通貨膨脹雖然仍高於央行目標，但已遠低於2022年的高峰，因此債市已具備更好的防禦能力與收益吸引力。

杜倫斯認為，高利率環境很可能成為未來的新常態。較高的殖利率不僅提升投資人的票息收入，也意味債券能承受更大的利率波動而不致輕易侵蝕整體報酬。

杜倫斯表示，雖然高利率環境可能持續存在，但債市經過過去數年的重新定價後，已重新具備吸引力。在配置上，偏好短天期信用債、投資級公司債、金融債以及新興市場信用債，同時維持全球化、多元化與主動選債策略，藉由掌握不同市場與產業中的相對價值機會，在控制波動風險的同時追求穩定收益。

杜倫斯分析，短天期債券目前最大的吸引力在於收益率已大幅提高，投資人不需承擔過多利率風險，即能鎖定不錯的收益來源；長天期債券雖然波動較高，但如果未來經濟成長降溫或市場重新評價利率前景，則有機會同時享有較佳收益與資本增值空間。

Fed 債券 升息

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