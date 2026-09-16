台積電時隔15個月首度未「秒填息」 盤中翻紅仍順利完成填息

台積電（2330）16日首度除息7元，受到國際局勢及AI市場雜音干擾，早盤最低下探2,375元，一度陷入貼息，未能延續「秒填息」氣勢，為2025年6月以來、約一年三個月首見。不過買盤隨後進場，股價在上午9時30分後回到除息前收盤價2,385元，盤中仍順利完成填息。

台積電昨日收在2,385元，扣除7元現金股利後，今日除息參考價為2,378元。股價早盤以2,375元開出，未能像前幾次一開盤便迅速補回除息缺口，但低檔承接力道仍在；截至上午近12時，股價來到2,390元，盤中最高2,395元、最低2,375元，已站回填息價之上。

這是台積電自2025年6月12日以來，首度未能在開盤後迅速完成填息。當時台積電除息4.5元，開盤即陷入貼息，約花十個交易日才完成填息；此後2025年9月、12月及2026年3月、6月連續四次快速填息，今日則花費約半小時完成填息，中斷連續秒填息紀錄，但仍維持當日填息表現。

台積電自2019年改採季配息以來，過去28次除息均完成填息，其中22次在除息當天達陣；加計今日，當日填息紀錄增至23次。本次現金股利預計10月8日發放，台積電第2季每股現金股利仍為7元，除息交易日訂於12月10日，預計2027年1月7日發放。