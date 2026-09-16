南亞科小金雞蜜月行情熱！補丁科登興櫃一度大漲62%、觸及1,205元

記憶體大廠南亞科（2408）持股逾3成的小金雞、記憶體IC設計廠補丁科（7947）16日以每股740元登錄興櫃，盤中最高衝上1,205元、漲幅達62%，一度躋身千金行列，最新成交價944元、仍大漲約27.6%；持股約35.14%的南亞科也同步走強，盤中漲逾5%，重返5日線上，蜜月行情受到市場關注。

成立於2006年1月的補丁科，實收資本額約6.04億元，專注於高效能記憶體架構、客製化晶片設計及記憶體解決方案。受惠AI應用擴展、記憶體市場回溫及客戶專案推進，公司2025年合併營收達8.23億元、年增97%，毛利率46%，稅後純益2.05億元，每股純益3.76元。

進入2026年後，營運成長進一步加速。上半年合併營收10.88億元，年增248%，稅後純益5.64億元，每股純益9.35元，已超越2025年全年EPS；前8月累計營收達16.16億元，年增251.11%，截至7月底自結EPS更達13.04元，營收及獲利均維持高速成長。

因應AI高效能運算對高頻寬、低延遲記憶體需求升溫，補丁科積極布局AI高頻寬記憶體、3D晶圓堆疊及近記憶體運算架構，並推進HiBaLL（High Bandwidth and Low Latency）系列產品，持續進行客戶導入、樣品驗證及客製化開發。

公司同時擴大Known Good Die（KGD）測試及記憶體設計服務，結合晶片設計、驗證、投片及測試整合能力，提供一站式Turnkey客製化服務；營運模式則逐步朝記憶體IP授權、客製化IC設計及晶片銷售等多元收入來源發展。

展望未來，補丁科短期將深化次世代DRAM先進製程合作，推動HiBaLL系列產品設計導入及量產；長期則規劃建構3D晶圓堆疊客製化記憶體平台，鎖定AI加速器、AI Edge、HPC及資料中心等應用，並透過IP授權、權利金及晶片銷售，逐步提高高附加價值產品與服務比重。