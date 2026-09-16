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台積電除息季配息約7元完成填息 第23次當日填息

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

台積電（2330）16日除息首度除息季配息約7元，並將於2026 年10月8日發放，該次為首度除息7元，開盤一度陷入貼息，隨後午盤走高最高來到2395元，上漲15元完成填息，市值達約61.98兆元，為第23次當日填息。

台積電第2季仍將季配息約7元，除息交易日則為2026年12月10日並於 2027年1月7日發放。

數據也顯示，過去台積電自2019年起改採每季配息，至2026年6月該次除息季配息6元以來28次除息皆順利完成填息，過去22次就在除息當天快速填息，填息時間最長為15個交易日，台積電前一次6月開盤上演「秒填息」後，除息當天就填息的紀錄累計已達22次，以及第11度當天開盤秒填息，今日則為第23次當日填息。

台積電除息比率占現股僅0.29%，填息相對難度低，不過近期國際局勢干擾與AI市場再度傳出雜音影響填息的氣勢。

季配息 填息 除息

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