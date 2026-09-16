漢測27億元大紅包出爐 拿到手還要再等等

興櫃股王漢測（7856）今（16）日完成公開申購抽籤，1048名幸運兒出爐。漢測今天盤中最高來到4865元，相較每股2250元的承銷價，一張帳面價差高達261.5萬元，以1048張公開申購張數計算，相當於一次發出約27.4億元的「超級大紅包」。

漢測此次公開申購每股承銷價2250元，一張申購成本就要225萬元，創下台股新股公開申購罕見的高門檻，仍吸引大批投資人搶進。證交所公布，最終合格申購件數35萬3347件，但僅1048張可供抽籤，中籤率約0.29%，換算約337人才有1人能成為幸運兒。

真正吸引市場資金的，還是驚人的承銷價差。漢測今天盤中一度來到4865元，較承銷價高出2615元，換算一張1000股，帳面價差達261.5萬元，等於投入225萬元，中籤後潛在報酬率超過116%；1048名中籤者若全部以盤中高點估算，合計帳面價差約27.4億元。

不過，這筆「27億元大紅包」目前仍只是依興櫃盤中價格計算的潛在帳面利益。漢測預計9月22日掛牌上櫃，中籤股票也將於當日撥入，中籤者最終究竟能將多少紅包真正落袋，仍要看掛牌後市場價格表現。