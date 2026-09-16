快訊

美期中選舉前最後表決！眾議院第3度通過決議 要求川普撤軍伊朗

誰害我們用Chinese Taipei？蔣萬安引昔蔡英文、林全說法反擊

極端天災都是小國承擔？尼泊爾怒向國際訴求氣候正義

聽新聞
0:00 / 0:00

AI 不是沒需求！半導體8月營收年增61% 法人優先看好這10檔

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

半導體股8月整體營收年增率遠優於過去五年平均水準，法人指出，雖Fed政策走向壓抑短線上攻力道，但AI中長期基本面趨勢不變，推薦台積電（2330）、日月光投控（3711）、聯發科（2454）、中砂（1560）、創意（3443）、信驊（5274）、南亞科（2408）、環球晶（6488）、華邦電（2344）及精測（6510）等。

大型本國投顧分析，受惠AI需求強勁，支撐基本面獲利具延續性，統計國內整體半導體股8月營收年增達61%、月增約8%，年增幅度大幅優於過去五年平均的23%。

以次產業來看，晶圓代工拜台積電iPhone晶片季節性出貨、輝達Rubin及2奈米製程放量，年增52%、月增10%；封測及IC設計營收皆年增42%，成長動能分別來自晶圓廠委外需求、短期庫存回補及手機備貨旺季。

值得注意的是，ASIC設計服務年增率達162%，在各次產業中最強，主要受惠多項雲端服務供應商（CSP）專案正處於放量期，包括創意的北美CSP CPU專案量產、世芯-KY（3661）的3奈米專案持續放量等。

法人表示，代理AI帶動GPU、ASIC及CPU需求持續增長，使零組件短缺現象從早期CoWoS及HBM，到DRAM、NAND、CPU、ABF載板、PCB、MLCC乃至矽晶圓，供應鏈進入多重瓶頸並存階段。

現階段問題正從「需求太強導致缺貨」，逐步轉變為「短缺 零組件彼此限制上修空間」。法人認為，記憶體規格下修是供給受限下，解除長短料瓶頸的必要策略，而非需求轉弱；目前市場看到的2027年伺服器記憶體需求，很可能只 是供應限制下的妥協值，而非真正潛在需求，未被滿足的需求可能進一步遞延至2028年。

雖然CPU與載板短缺問題同樣嚴峻，法人評估，若記憶體、CPU及載板缺口能適度收斂，反而有助於釋放受壓抑的AI需求，無須對此予以負面解讀。

半導體 營收 法人

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI投資下半場輪到PCB？009828規模衝68億元 法人看好ABF載板接棒成長

AI中小股 大行情可期

009828掛牌一周規模衝61.6億元！較募集期暴增91％ AI帶旺PCB題材

AI下半場不只拚晶片！009831布局「電力＋算力＋應用」…黃仁勳揭下一波關鍵

相關新聞

漢測27億元大紅包出爐 拿到手還要再等等

興櫃股王漢測（7856）今（16）日完成公開申購抽籤，1048名幸運兒出爐。漢測今天盤中最高來到4865元，相較每股2250元的承銷價，一張帳面價差高達261.5萬元，以1048張公開申購張數計算，相當於一次發出約27.4億元的「超級大紅包」。

台積電季配息每股7元 股價開低走高開盤半小時完成填息

台積電（2330）季配息，每股配發現金股利7元，16日除息，早盤以2,375元開低，小小貼息，隨後股價往上拉升翻紅至2,385元，開盤約半小時就完成填息。

南亞科小金雞蜜月行情熱！補丁科登興櫃一度大漲62%、觸及1,205元

記憶體大廠南亞科（2408）持股逾3成的小金雞、記憶體IC設計廠補丁科（7947）16日以每股740元登錄興櫃，盤中最高衝上1,205元、漲幅達62%，一度躋身千金行列，最新成交價944元、仍大漲約27.6%；持股約35.14%的南亞科也同步走強，盤中漲逾5%，重返5日線上，蜜月行情受到市場關注。

AI 不是沒需求！半導體8月營收年增61% 法人優先看好這10檔

半導體股8月整體營收年增率遠優於過去五年平均水準，法人指出，雖Fed政策走向壓抑短線上攻力道，但AI中長期基本面趨勢不變，推薦台積電（2330）、日月光投控（3711）、聯發科（2454）、中砂（1560）、創意（3443）、信驊（5274）、南亞科（2408）、環球晶（6488）、華邦電（2344）及精測（6510）等。

玉晶光、聯一光漲停 大立光跟著衝 光學股 iPhone 18、CPO 題材還在？

光學族群16日明顯回溫，玉晶光（3406）攻上1,005元漲停價，重返千金之列，大立光（3008）也續漲近5%、觸及6,415元，股價強勢挑戰5日線；聯一光（3441）更同步亮燈漲停，光學股成為盤面焦點。

幸運兒出爐！漢測申購35萬人搶抽、中籤率0.29% 抽到賺逾260萬

興櫃股王漢測（7856）將在9月22日掛牌上櫃，每股承銷價2,250元，為史上最高承銷價，證交所16日抽籤，總合格件數達35萬3,347件，中籤率0.29%；以16日盤中4,865元高價來計算，抽中可望獲利261.5萬元，報酬率116.22%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。